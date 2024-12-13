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13 декабря 2024 года 12:17
ЦБ РФ, вероятно, повысит ставку до 23% в декабре - "Мои Инвестиции"
Банк России, вероятно, повысит ключевую ставку на 200 б.п., до 23% годовых, по итогам заседания 20 декабря 2024 года, и на этом цикл ее подъема может быть завершен, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Росстат в среду опубликовал данные по инфляции в России за ноябрь. По нашей оценке текущие темпы роста инфляции в ноябре, в пересчете на год и с сезонной корректировкой составили 15%. С такими данными ЦБ должен действовать жестко, - отмечают эксперты в комментарии. - Хорошая новость в том, что в ранее опубликованном на неделе обзоре от регулятора о денежно-кредитных условиях сообщалось, что рост корпоративного кредитования в ноябре замедлился до 0,8% м/м против 2,3% м/м в октябре. В ноябре был самый низкий темп роста корпкредитования с февраля. Эта новость дает надежду на снижение инфляционного давления в будущем. Мы ждем, что 20 декабря Банк России повысит ключевую ставку на 200 б.п., до 23% годовых, и на этом цикл повышения ставки будет закончен". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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