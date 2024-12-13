ЦБ РФ, вероятно, повысит ставку до 23% в декабре - "Мои Инвестиции"

Банк России, вероятно, повысит ключевую ставку на 200 б.п., до 23% годовых, по итогам заседания 20 декабря 2024 года, и на этом цикл ее подъема может быть завершен, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Росстат в среду опубликовал данные по инфляции в России за ноябрь. По нашей оценке текущие темпы роста инфляции в ноябре, в пересчете на год и с сезонной корректировкой составили 15%. С такими данными ЦБ должен действовать жестко, - отмечают эксперты в комментарии. - Хорошая новость в том, что в ранее опубликованном на неделе обзоре от регулятора о денежно-кредитных условиях сообщалось, что рост корпоративного кредитования в ноябре замедлился до 0,8% м/м против 2,3% м/м в октябре. В ноябре был самый низкий темп роста корпкредитования с февраля. Эта новость дает надежду на снижение инфляционного давления в будущем. Мы ждем, что 20 декабря Банк России повысит ключевую ставку на 200 б.п., до 23% годовых, и на этом цикл повышения ставки будет закончен".

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