Возможно продолжение умеренного снижения рынка акций РФ в ближайшие дни - "Алор Брокер"

Возможно продолжение умеренного снижения российского рынка акций на фоне сокращения "лонгов" перед заседанием совета директоров ЦБ РФ в пятницу, 20 декабря 2024 года, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Мы считаем, что на рынок вернулись страхи продолжения проведения Банком России жесткой денежно-кредитной политики. Есть риски того, что в следующую пятницу регулятор либо повысит ставку более чем на ожидаемые рынком 2 п.п., либо не даст сигнала об окончании нынешнего цикла подъема ставки. При негативном сценарии индекс Мосбиржи может провалиться под отметку 2300 пунктов. На таких страхах инвесторы и сокращают длинные позиции, - пишут эксперты в обзоре. - В ближайшее время мы не исключаем продолжения умеренного снижения рынка акций на фоне сокращения "лонгов" перед важнейшим заседанием совета директоров ЦБ. Тем инвесторам, у которых портфели под завязку забиты бумагами, лучше либо уменьшить позиции, либо довнести деньги на случай резкого падения рынка, которое создаст хорошую возможность для усреднения позиций".

"В пятницу первый день без дивидендов будут торговаться акции "Полюса". Дивидендный "гэп" может составить порядка 9%. Бумага одна из самых фундаментально сильных на российском рынке, и мы рекомендуем ее покупать в том числе в расчете на закрытие "гэпа" уже в первом квартале 2025 года", - указывают аналитики инвесткомпании.

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