"Финам" повысил рейтинг акций Global X China Clean Energy ETF до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Global X China Clean Energy ETF с "держать" до "покупать", сохранив прогнозную стоимость на уровне 96,5 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 17,8%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"Относительно максимумов начала октября, вызванных новыми экономическими стимулами в Китае, ETF скорректировался более чем на 20%. При этом темпы ввода мощностей в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) продолжают обновлять рекорды, а оценка по мультипликаторам входящих в ETF компаний после коррекции снова стала выглядеть привлекательной, если смотреть относительно прогнозных темпов роста, - пишет эксперт инвесткомпании. - Медианные значения мультипликаторов P/E 2024E и EV/EBITDA 2024E у десяти крупнейших активов ETF равны 19,1 и 12,9 соответственно при прогнозном медианном среднегодовом темпе роста выручки в 2023-2026 гг. в 10%. Это более привлекательная оценка, чем у ряда аналогов, например, из США. Для расчета целевой цены ETF мы использовали основанный на ожиданиях консенсуса средневзвешенный "апсайд" входящих в него акций".

Среди рисков для сектора Кауфман выделяет сохраняющийся высокий объем инвестиций в углеводороды в Китае, возможность дальнейшего снижения цен на солнечные панели, риски новых торговых войн с США и противоречивые показатели китайской экономики.

Global X China Clean Energy - ETF, нацеленный на инвестиции в китайские акции из все более набирающего популярность сектора низкоуглеродной энергетики. ETF охватывает преимущественно солнечную, ветряную, ядерную и гидроэнергетику.

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