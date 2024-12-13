Индекс Мосбиржи, вероятно, будет торговаться в диапазоне 2460-2500п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 2460-2500 пунктов на торгах в пятницу, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Если в пятницу индекс не сможет вернуться выше 2500 пунктов, то, вероятно, еще до заседания ЦБ РФ на следующей неделе (20 декабря 2024 года) мы вновь увидим годовые минимумы по российскому рынку", - пишет эксперт в комментарии.

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