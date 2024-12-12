"Велес Капитал" присвоил рекомендацию "покупать" акциям ЮГК

"Велес Капитал" присвоил акциям "Южуралзолота" (ЮГК) рекомендацию "покупать" с целевой ценой 0,7688 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

"После выхода на IPO в ноябре 2023 года акции ЮГК продемонстрировали внушительный рост и на какое-то время превысили 1 рубль, однако затем снизились на треть на фоне SPO и приостановки добычи на уральских карьерах, - пишет эксперт. - Тем не менее мы полагаем, что бумаги компании имеют потенциал к росту благодаря высоким мировым ценам на золото, наращиванию производства, ожидаемому началу дивидендных выплат по итогам 2024 года и выходу FCF в положительную зону по мере снижения CAPEX".

Среди рисков Данилов выделяет возможные приостановки добычи на карьерах компании по аналогии с ситуацией в Уральском хабе, наличие займов связанным сторонам и регулярные выплаты мажоритарному акционеру, а также нестабильность дивидендной базы. "На наш взгляд, данные факторы будут сдерживать рост котировок и на обозримом горизонте не дадут бумагам вернуться к 1 руб. Мы начинаем покрытие акций ЮГК с рекомендацией "покупать" и целевой ценой 0,7688 руб.", - отмечает аналитик.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.