Акции Башнефти остаются в сильном нисходящем тренде - "Велес Капитал"

Акции "Башнефти" остаются в сильном нисходящем тренде, отмечается в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"С технической точки зрения привилегированные акции "Башнефти" с мая текущего года, несмотря на выплату достаточно щедрых дивидендов по итогам 2023 года (доходность 13,6%), находятся в сильном нисходящем тренде и в декабре продолжили обновление минимумов с апреля 2023 года, опустившись до 1053 руб., - указывает эксперт. - Теперь от дальнейшего снижения котировки, очевидно, удерживает близость психологически важного уровня 1000 руб. Как минимум ниже сопротивлений 1170 руб. и 1300 руб. можно говорить о преобладании продавцов с рисками пробоя 1000 руб. и движения к следующим поддержкам 985 руб. и 945 руб.".

На взгляд Кожуховой, с фундаментальной точки зрения дивидендные перспективы "Башнефти" по итогам 2024 года по сравнению с предыдущим на данный момент представляются ограниченными: компания ранее сообщила о сокращении чистой прибыли по РСБУ за 9 месяцев текущего года в два раза, до 73,9 млрд руб. Позитивное влияние на акции, в то же время, мог бы оказать рост цен на нефть и восстановление на российском фондовом рынке в целом, полагает аналитик.

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