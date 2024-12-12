ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку до 23% на декабрьском заседании - Райффайзенбанк

ЦБ РФ, скорее всего, повысит ключевую ставку до 23% годовых на декабрьском заседании, полагают аналитики Райффайзенбанка.

По их оценкам на основе недельных данных Росстата, инфляция к 9 декабря превысила 9,3% г/г. Среднесуточный темп роста цен уже вторую неделю подряд находится на уровне в 0,07%, что, на взгляд экспертов, крайне высоко для первых дней декабря.

Росстат также подтвердил ожидания аналитиков банка по оценке инфляции за ноябрь - она составила 8,88% г/г, а месячный темп подскочил с 0,68% м/м с исключением сезонности в октябре до 1,07% м/м в ноябре.

"Общая инфляционная картина требует дальнейшего ужесточения политики, однако, как мы уже не раз отмечали, значительная доля автономных факторов в инфляции (издержки санкций, высокие госрасходы, существенные объемы льготного кредитования, дефицит на рынке труда) снижают эффективность процентной ставки в борьбе с инфляцией, с одной стороны, - пишут стратеги Райффайзенбанка. - С другой, для компаний, активно использующих заемные средства, дальнейшее повышение ставки может обернуться серьезными проблемами (от сокращения инвестпрограмм до банкротств). Поэтому мы ожидаем, что ЦБ ограничится повышением ключевой ставки до 23% на ближайшем заседании".

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