ЦБ РФ может ограничиться в декабре повышением ключевой ставки до 23% - "Астра Управление активами"

Банк России может в декабре ограничиться повышением ключевой ставки до 23% годовых, сохранив возможность дальнейшего повышения до 24-25% на февральском заседании, полагает директор по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой.

"Недельная инфляция к 9 декабря осталась большим разочарованием - рост на 0,48% vs 0,50% неделей ранее, - отмечает эксперт. - С начала года цены выросли на 8,76% или 9,3% за год, медиана почти не изменилась (0,22% vs 0,23% г/г. В структуре видим фронтальный рост цен в продовольственном сегменте и непродовольственном, чуть спокойнее динамика в услугах, хотя в бытовых услугах темпы роста высокие. Цифры вполне себе ужасающие, упоминать прогноз ЦБ в 8-8,5% бессмысленно. До сегодняшнего дня казалось, что можем уложиться в 9,3-9,5%, но с таким "азартом" вполне возможны и 10%".

Аналитик призывает не забывать известную последовательность - ужесточение ДКУ, замедление кредита, торможение спроса, снижение инфляции. "Первые два компонента уже видны в данных, поэтому по-прежнему считаем, что ЦБ может ограничиться ставкой 23%, сохранив возможность дальнейшего повышения до 24-25% в феврале, - указывает Полевой. - Текущая "горячая" инфляция требует "холодных" решений. Но для рынков (и бонды, и акции) это по-прежнему не несёт никакого позитива. Да и риски более решительных действий ЦБ 20 декабря сохраняются, ведь "всё плохое", как говорится, лучше оставить в уходящем году".

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