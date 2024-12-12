S&P; 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 6030-6110п в четверг - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 6030-6110 пунктов в четверг, уровень волатильности средний, баланс рисков негативный, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Айдын Сейтжапбар.

"Фьючерсы на основные американские фондовые индексы показывают в основном боковую динамику. Мы считаем вероятной фиксацию позиций в бумагах технологических компаний после активного роста накануне, учитывая обвал котировок Adobe Inc. после публикации отчета. Большинство акций бигтехов находятся в зоне технической перекупленности. Прогнозируем средний уровень волатильности при негативном балансе рисков. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 6030-6110 пунктов, - пишет эксперт. - Индекс S&P 500 возобновил восходящее движение, но оно было обеспечено небольшим числом компонентов индекса. Доля акций индекса, торгующихся выше 20-дневной скользящей средней, поднялась незначительно - с 34% до 37%. Равновзвешенный S&P 500 остается в коррекционной фазе: накануне он продемонстрировал околонулевое изменение (-2,5% от максимума). Продолжение роста выглядит уязвимым".

Главной макропубликацией дня, отмечает Сейтжапбар, будет релиз базового индекса цен производителей (PPI). Ожидается замедление его роста с 0,3% м/м до 0,2% м/м при ускорении в сопоставлении год к году с 3,1% до 3,2%. Примечательно, обаращает внимание аналитик инвесткомпании, что в консенсус уже четвертый месяц подряд закладывается повышение показателя. Больших сюрпризов статистика PPI, скорее всего, не принесет и влияния на решение ФРС по базовой ставке не окажет.

В течение дня выйдут также еженедельные данные числа первичных заявок на пособие по безработице (консенсус: 221 тыс., предыдущее значение: 224 тыс.).

После окончания основной сессии квартальную отчетность представят Costco Wholesale и Broadcom.

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