"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Интер РАО с целью 3,89 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Интер РАО" с целью 3,89 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,58%, стоп-приказ: 3,48 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Эмитент является единственным экспортером электроэнергии в РФ. Помимо высоких объемов экспорта, компания выигрывает от высокой ставки ЦБ, так как имеет денежную подушку в несколько сотен миллиардов рублей на балансе", - отмечают аналитики.

"С точки зрения технического анализа котировки движутся в боковом диапазоне, цена находится около его нижней границы. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 3,48 руб. риск на портфель составит 0,38%", - указывают эксперты "Финама".

"Интер РАО" - диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах СНГ. Деятельность группы охватывает производство электрической и тепловой энергии, энергосбыт, международный энерготрейдинг, инжиниринг, экспорт энергооборудования, управление распределительными электросетями за пределами РФ.

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