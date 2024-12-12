Акции Черкизово сохраняют долгосрочную привлекательность - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции группы "Черкизово" сохраняют привлекательность для долгосрочных вложений, говорится в материале аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

ООО "АПК Михайловский" (входит в группу "Черкизово") приобрел 100% долей в уставном капитале ООО "Руском" (Тюменская область). Мы положительно оцениваем данную M&A-сделку соответствующей инвестиционной программы в рамках углубления вертикальной интеграции и долгосрочного роста бизнеса эмитента, - отмечают эксперты. - Приобретенный актив позволит укрепить позиции на рынке брендированной продукции из мяса курицы. Таким образом, мы продолжаем считать акции "Черкизово" привлекательными для долгосрочного инвестора".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.