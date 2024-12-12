Инвестиционная компания "АКБФ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Сбербанка с целевой ценой 353,13 руб./ап и 397,11 руб./ао, что предполагает потенциал роста на 52% и 49% соответственно, сообщается в комментарии аналитиков.

"С учетом опубликованной статистики и последних комментариев руководства банка сохраняем прогноз прироста активов Сбера в 2024 году на уровне 15,7% г/г, - пишут эксперты. - Прогноз чистой прибыли банка по итогам 2024 года составляет 1,72 трлн руб., что выше рыночного консенсуса, который в последние недели повысился с 35,6 руб. до 36 руб. на акцию. Прогноз на 2025 год - чистая прибыль 1,5 трлн руб., прирост активов - 5%".

Сбербанк, согласно информации на дне инвестора 6 декабря, ожидает роста корпоративного кредитования на 6-7% и займов физическим лицам - "не более 5%", отмечают аналитики. Рентабельность капитала составит "выше 22%", стоимость риска - 1,5%. Менеджмент ожидает восстановления показателя норматива Н20 до целевого значения 13,3% в течение 2025 года с учетом выплаты дивидендов за 2024 год. При этом банк подчеркивает высокое качество своего кредитного портфеля, сформированного с использованием искусственного интеллекта.

"Банк не ожидает значимых корпоративных дефолтов в 2025 году и прогнозирует стабильную ситуацию на ключевых рынках, - подчеркивают эксперты "АКБФ". - Однако отмечается рост привлечения оборотных кредитов и активизация работы по снижению рисков для заемщиков с высоким уровнем чистого долга к EBITDA. Информация соответствует нашим оценкам: в случае сохранения текущих кредитных условий, в 2026-2027 годах ожидаем значительное повышение стоимости долга для большинства эмитентов в нашем покрытии, если не произойдут изменения в инвестиционных программах".

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