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12 декабря 2024 года 10:31
Акции Аэрофлота справедливо оценены рынком в текущий момент - "БКС МИ"
Акции "Аэрофлота" справедливо оценены российским фондовым рынком в текущий момент, считает эксперт "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Дмитрий Булгаков. "Эмитент опубликовал операционные результаты за ноябрь. Он продолжает показывать хороший двухзначный рост пассажирооборота. В ноябре рост несколько ниже, чем ранее, но с учетом устойчиво высокой средней цены авиабилета IV квартал, вероятно, будет прибыльным. Действительно, доходные ставки (стоимость среднего билета) в III квартале выросли до 5,42 руб./пкм против 5,24 руб./пкм во II квартале. Именно ставки во многом определяют и будут определять прибыльность "Аэрофлота", - пишет аналитик в обзоре инвесткомпании. - Компания справедливо оценена на текущих уровнях. Для переоценки вверх мы бы ожидали от нее дальнейшего роста среднего билета (и прибыли). Пока же мы считаем, что рост скорее замедлится. Важно также понимать динамику издержек (эмитент ранее объявлял о повышении зарплат пилотам с 1 октября на 30%)". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АЭРОФЛОТ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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