Индекс Мосбиржи может подняться к 2550п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи может подняться к уровню 2550 пунктов на торгах в четверг, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Локальная ситуация по большинству бумаг указывает на продолжение роста рынка. Наибольшие опасения вызывают акции "ЛУКОЙЛа": в понедельник последний день для покупки акций для получения дивидендов. Как показывает опыт предыдущей отсечки в мае, инвесторы могут начать закрывать позиции, не желая получать дивиденды. Это, как минимум, может замедлить восстановление рынка, - отмечает эксперт в комментарии. - Ожидаем также роста акций "Мечела". Уже после завершения торгов появились сообщения о том, что Владимир Путин поручил правительству разработать меры поддержки для компаний угольной отрасли".

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