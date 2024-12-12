Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- ежемесячный отчет МЭА;

- торговый баланс России в октябре;

- заседание ЕЦБ и пресс-конференция регулятора;

- индекс цен производителей США в ноябре;

- число недельных обращений за пособиями по безработице в США;

- экономические прогнозы ЕЦБ;

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард;

- расписки Fix Price, акции "Полюса" и "Европлана" последний день торгуются с дивидендами за 2022-2024 гг.;

- День инвестора "Самолета";

- Центральная экономическая рабочая конференция Китая (CEWC);

- квартальные результаты Broadcom и Costco Wholesale.

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