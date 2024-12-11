S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5990-6090п в среду - Freedom Finance Global

Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5990-6090 пунктов на торгах в среду при средней волатильности, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Сакен Исмаилов.

"В фокусе внимания инвесторов в среду будут данные потребительской инфляции (CPI) за ноябрь. Это последний такой релиз перед заседанием ФРС, которое состоится на следующей неделе, и его результаты способны серьезно повлиять на решение регулятора по ставке, - отмечает эксперт. - Фьючерсы на основные американские фондовые индексы демонстрируют в целом околонулевую динамику. Торги на внешних площадках проходят разнонаправленно. Мы оцениваем баланс рисков на предстоящую сессию как нейтральный, прогнозируем среднюю волатильность и ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5990-6090 пунктов (от -0,7% до +0,9% к уровню закрытия вторника).

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