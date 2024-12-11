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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5990-6090п в среду - Freedom Finance Global
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11 декабря 2024 года 14:32

S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5990-6090п в среду - Freedom Finance Global

Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5990-6090 пунктов на торгах в среду при средней волатильности, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Сакен Исмаилов.

"В фокусе внимания инвесторов в среду будут данные потребительской инфляции (CPI) за ноябрь. Это последний такой релиз перед заседанием ФРС, которое состоится на следующей неделе, и его результаты способны серьезно повлиять на решение регулятора по ставке, - отмечает эксперт. - Фьючерсы на основные американские фондовые индексы демонстрируют в целом околонулевую динамику. Торги на внешних площадках проходят разнонаправленно. Мы оцениваем баланс рисков на предстоящую сессию как нейтральный, прогнозируем среднюю волатильность и ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5990-6090 пунктов (от -0,7% до +0,9% к уровню закрытия вторника).

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.

Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    США-ИНДЕКСЫ/АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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