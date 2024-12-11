"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку акций ВТБ

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку перспектив котировок акций ВТБ, сообщается в материале аналитиков Елены Царевой и Андрея Шарова.

"Выкуп всей доли Почта банка за 36 млрд руб. нейтрален для финансов ВТБ. Вместе с тем присоединение может дать хороший синергетический эффект. Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги ВТБ, которые торгуются с дисконтом к исторической оценке, - отмечают эксперты. - Текущий мультипликатор P/E на базе нашего прогноза прибыли на 2024 год составляет 0,8x против среднеисторического уровня 4,6х".

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