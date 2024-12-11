Прогнозная цена акций Сбербанка на горизонте года - 320 руб. - Freedom Finance Global

Прогнозная стоимость обыкновенных акций Сбербанка на горизонте года составляет 320 рублей за штуку, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Эмитент отчитался по РСБУ за январь-ноябрь 2024 года ростом чистой прибыли на 4,9% г/г, до 1,444 трлн руб. В последнем осеннем месяце показатель увеличился на 1,6% г/г, до 117,3 млрд руб.

Рентабельность капитала (возврата на капитал) за январь-ноябрь немного снизилась с прошлогодней отметки и составила 23,7%, что вполне закономерно и объясняется высокими процентными ставками и необходимостью доначислять резервы под возможные кредитные убытки, отмечает эксперт.

Снижение комиссионных доходов с одновременным резким повышением расходов, обусловленным, в частности, отменой комиссий банков за переводы физлиц на собственные счета в других банках сдержали рост чистой прибыли Сбербанка. Его розничный кредитный портфель за ноябрь увеличился на 0,5%, а корпоративный - на 2,4%, а за одиннадцать месяцев увеличился на 12,5% и 20,7% соответственно.

"Как видим, во втором полугодии спрос на кредитование, особенно спрос физлиц после отмены с 1 июля текущего года льготной ипотеки, существенно ослаб. Это соответствует планам ЦБ РФ, который с лета текущего года ужесточает денежно-кредитную политику" - указывает Мильчакова.

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