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11 декабря 2024 года 09:58
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2490-2535п в среду - ПСБ
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2490-2535 пунктов в среду, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Ключевым событием станет публикация отчета по инфляции после завершения основной сессии. Если данные покажут замедление роста цен, возможно повышение рынка в вечернюю сессию. В ином случае ожидаем попытки отскока индекса в четверг во время попыток снова опуститься ниже уровня 2500 пунктов, -пишет эксперт в материале банка. - "Лучше рынка" в среду могут выглядеть акции угледобытчиков (Владимир Путин обсудит с кабмином развитие угольной отрасли). Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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