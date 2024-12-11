Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2490-2535п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2490-2535 пунктов в среду, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Ключевым событием станет публикация отчета по инфляции после завершения основной сессии. Если данные покажут замедление роста цен, возможно повышение рынка в вечернюю сессию. В ином случае ожидаем попытки отскока индекса в четверг во время попыток снова опуститься ниже уровня 2500 пунктов, -пишет эксперт в материале банка. - "Лучше рынка" в среду могут выглядеть акции угледобытчиков (Владимир Путин обсудит с кабмином развитие угольной отрасли).

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