ПСБ повысил прогнозную цену акций Полюса до 17300 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Полюс" до 17300 рублей за штуку, считает бумаги интересными к покупке, сообщается в материале аналитика Алексея Головинова.

"Золотодобытчик представил обновленные данные по трем проектам: "Сухой Лог", "Чульбаткан" и "Чертово Корыто". Запуск работ на "Сухом Логе" фактически удвоит объем производства золота эмитентом. Маржинальность бизнеса не должна снизиться, поскольку, как заявляет менеджмент, операционные расходы проекта будут ниже среднего по группе, - отмечает эксперт. - Акции "Полюса" в первую очередь интересны долгосрочным инвесторам. Удвоение производства такого масштаба - внушительный результат для отрасли. Но появляются риски для будущих дивидендов как с точки зрения снижения свободного денежного потока, так и с точки зрения роста долговой нагрузки".

По прогнозу ПСБ, в следующем году объем производства составит 2,52 млн унций - на 13% ниже рекордного 2023 года. При средней цене унции в $2600 выручка составит примерно $6,5 млрд против $5,4 млрд в 2023 году.

Свободный денежный поток в любом случае окажется положительным, указывает Головинов.

"Роста процентных доходов ожидать не приходится, считаем, что в период высокой ставки компания будет покрывать текущие расходы за счет собственных средств, - пишет эксперт ПСБ в обзоре. - Отношение EBITDA/чистый долг также останется на нормальном уровне, что позволит выплачивать дивиденды. По итогам 2025 года дивиденд может составить 1030 руб./акцию".

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