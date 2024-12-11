Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- ежемесячный отчет ОПЕК;

- индекс потребительских цен США в ноябре;

- отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов;

- индекс потребительских цен России в ноябре;

- операционные результаты "Аэрофлота" за ноябрь 2024 года;

- собрания акционеров SFI и "ФосАгро" по дивидендам за 9М24;

- Центральная экономическая рабочая конференция Китая (CEWC);

- Владимир Путин обсудит с кабмином развитие угольной отрасли;

- квартальные результаты Adobe Inc.

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