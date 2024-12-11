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11 декабря 2024 года 09:12
Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - ежемесячный отчет ОПЕК; - индекс потребительских цен США в ноябре; - отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов; - индекс потребительских цен России в ноябре; - операционные результаты "Аэрофлота" за ноябрь 2024 года; - собрания акционеров SFI и "ФосАгро" по дивидендам за 9М24; - Центральная экономическая рабочая конференция Китая (CEWC); - Владимир Путин обсудит с кабмином развитие угольной отрасли; - квартальные результаты Adobe Inc. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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11 декабря 2024 года 13:33
Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную стоимость акций ПАО "Полюс" с 17001,84 рубля до 17493,82 рубля за штуку, что предполагает среднесрочный потенциал роста 19% от текущего уровня и рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков. "Оценка дисконта-поправки на риски... читать дальше
.11 декабря 2024 года 12:55
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.11 декабря 2024 года 12:27
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.11 декабря 2024 года 11:20
Волатильность на российском рынке акций, вероятно, останется повышенной в ближайшее время, считают аналитики брокера "Т-Инвестиции". "При этом текущий момент, несмотря на всю неопределенность - это время возможностей. Сейчас акции многих российских компаний с сильными фундаментальными показателями... читать дальше
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.11 декабря 2024 года 10:14
Курс валютной пары юань/рубль может остаться в диапазоне 13,5-14 руб. за юань на торгах в среду, в целом возможны новые попытки рубля несколько укрепиться, прогнозирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов Курс юаня пока не может закрепиться... читать дальше
.11 декабря 2024 года 09:58
Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 2490-2535 пунктов в среду, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Ключевым событием станет публикация отчета по инфляции после завершения основной сессии. Если данные покажут замедление роста цен, возможно повышение... читать дальше
.11 декабря 2024 года 09:43
Вероятно продолжение снижения индекса Мосбиржи в первой половине торговой сессии в среду, считают аналитики инвестиционной компании "Алор Брокер". "Индекс Мосбиржи закрыл вторник с потерями в 2%. Никаких явно выраженных причин для распродаж не было. Но если посмотреть на дневной график, то в... читать дальше
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