Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Oracle до $210

Freedom Finance Global повысил прогнозную стоимость акций Oracle Corp. с $200 до $210 за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале старшего аналитика инвестиционной компании Егора Толмачева.

"Oracle представила чуть более слабые финансовые результаты за второе квартал 2025 финансового года (ФГ) и дала относительно консервативный гайденс на следующие три месяца, - пишет эксперт. - В целом отчет не продемонстрировал особых сюрпризов, а чуть более слабые результаты и гайденс мы связываем в первую очередь с эффектами единоразовых расходов и валютными колебаниями доллара США. Важнее то, что бизнес продолжает демонстрировать ускорение темпов роста в ключевых направлениях бизнеса, сильный рост RPO и стабильное улучшение рентабельности".

Среди новых долгосрочных драйверов роста бизнеса Oracle аналитик выделяет стратегическое соглашение с Meta Platforms (META), которое найдет отражение в RPO лишь в третьем квартале, а также намек на "несколько очень крупных контрактов, которые обеспечат существенный рост RPO во второй половине 2025 ФГ".

Стратег инвесткомпании считает распродажу акций после отчета необоснованной и расценивает ее как удачную возможность увеличить позицию в данном активе.

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