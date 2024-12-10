"АКБФ" понизил прогнозную цену акций ОГК-2 до 0,3886 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций "ОГК-2" с 0,602 руб. до 0,3886 руб. за штуку, что при этом предполагает потенциал роста 36% от текущего уровня и рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков.

"Финансовая устойчивость компании остается на достойном уровне: чистый долг к EBITDA по итогам 2023 года составил 1,2х, а стоимость долга ожидается стабильной в 2025 году. Однако в 2026 году прогнозируется его рост на фоне вероятной стагнации ключевой ставки Банка России, - отмечают эксперты. - Долгосрочные прогнозы также учитывают рост налоговой нагрузки и увеличение капитальных инвестиций в отрасли. Тем не менее текущий показатель CAPEX к выручке для "ОГК-2" оценивается на относительно низком уровне в 11%".

Дивидендные выплаты за 2024 год прогнозируются на уровне 0,3 руб. на акцию, однако рынок не ожидает выплат от компании в текущем периоде, обращают внимание аналитики "АКБФ".

"Дополнительным фактором для снижения привлекательности акций стало решение "ОГК-2", как и других компаний энергохолдинга, отказаться от раскрытия отчетности по МСФО и РСБУ. Это вынудило нас повысить дисконт на инвестиционные риски с 25% до 30%", - указывают в инвесткомпании.

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