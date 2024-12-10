Цена акций NVIDIA пока останется под давлением - инвестбанк "Синара"

Котировки акций NVIDIA Corp., вероятно, останутся под давлением в ближайшее время, полагают аналитики инвестиционного банка "Синара".

"Бумаги эмитента подешевели в понедельник на 2,6%. Китайские антимонопольные власти проверяют сделку по покупке разрабатывающей чипы компании Mellanox, которую NVIDIA приобрела за $6,9 млрд в 2019 году. Этот шаг стал ответом на ввод администрацией Дж. Байдена в текущем месяце новых ограничений в отношении китайских производителей чипов. Считаем, что давление на котировки компании продолжится в ближайшее время", - указывают эксперты в комментарии.

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