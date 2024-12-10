"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 260 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 260 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,7%, стоп-приказ: 217 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Сбербанк опубликовал отчетность по РСБУ за ноябрь: чистая прибыль составила 117,3 млрд руб. против 115,4 млрд руб. годом ранее, отмечают аналитики. Темпы роста существенно замедлились, однако рынок уже дал переоценку, и акции торгуются по исторически низким мультипликаторам, подчеркивают эксперты.

"С технической точки зрения цена дошла до среднесрочной поддержки 220 руб. и начинает формировать разворот. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 217 руб. риск на портфель составит 0,61%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,41", - указывают в "Финаме".

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