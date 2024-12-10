Качественный разворот в акциях ВК может произойти на горизонте 9-12 месяцев - Альфа-банк

Качественный разворот в акциях "ВК" может произойти на горизонте 9-12 месяцев, полагают аналитики Альфа-банка Анна Курбатова и Олеся Воробьева.

"Заявление "ВК", свидетельствующее об однозначном намерении вывести на IPO VK Tech, стало для нас сюрпризом, особенно с учётом текущей ситуации на рынке, - пишут эксперты в обзоре. - Таким образом, "ВК" присоединилась к группе компаний техсектора, которые при улучшении рыночной конъюнктуры намерены провести IPO "дочек" ("Ростелеком", "МТС", "Софтлайн", АФК "Система"). Мы отмечаем, что условием для проведения успешного IPO VK Tech будет являться эффективная и открытая коммуникация с рынком не только руководства бизнес-единицы, но и топ-менеджмента самой группы ВК. Последнее само по себе может стать позитивным сигналом для инвесторов в VKCO после того, как коммуникация компании с рынком с 2022 года остается ограниченной".

Аналитики банка ждут ограниченный позитивный краткосрочный эффект от этой новости на котировки "ВК", так как реализация положительного эффекта, связанного с IPO, будет отложена во времени и будет зависеть от выполнения ряда условий.

"В целом новость укрепляет наше понимание того, что качественный разворот в акциях "ВК" может произойти на горизонте 9-12 месяцев на фоне таких драйверов как возвращение на положительную траекторию EBITDA группы, возобновление активной коммуникации менеджмента с рынком и анонсирование стратегии развития, а также IPO VK Tech". - резюмируют Курбатова и Воробьева.

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