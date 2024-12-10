Наиболее вероятна пока консолидация цены нефти в диапазоне $70,7-73,6/барр. - БКС Экспресс

Наиболее вероятно пока продолжение консолидации котировок нефти марки Brent в диапазоне $70,7-73,6 за баррель, полагает эксперт БКС Экспресс Людмила Рокотянская.

"Нефть марки Brent в очередной раз не смогла закрепиться выше 20-дневной скользящей средней ($72,59 за баррель). Техническая картина выглядит неопределенной - трехмесячный восходящий тренд утерян. Наиболее вероятным видится сценарий продолжения консолидации в диапазоне $70,7-73,6 за баррель, - пишет аналитик в обзоре. - Опуститься ценам ниже $70 за баррель, скорее всего, мешают политика ОПЕК+ по контролю за объемами поставок, а также позитивные новости из Китая. Давление на "черное золото" продолжает оказывать крепкий доллар".

События в Сирии не оказывают прямого воздействия на рынок нефти, отмечает Рокотянская (с 2011 года страна не экспортирует нефть). Однако сам факт наличия связи с другими странами региона может способствовать краткосрочным всплескам нефтяных цен, обращает внимание она.

Американский институт нефти (API) во вторник опубликует недельную статистику по запасам нефти в США, а Управление энергетической информации США (EIA) - краткосрочный прогноз по рынку энергоресурсов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.