Акции Полюса, Диасофта и ВК могут быть интересны на текущей неделе - "Альфа-Инвестиции"

Акции "Полюса", "Диасофта" и "ВК" могут быть интересны на текущей неделе, полагает руководитель направления информационно-аналитического контента "Альфа-Инвестиций" Василий Карпунин.

"Спрос на акции золотодобывающей компании "Полюс" повышенный, так как золото в понедельник выросло до $2660 за тройскую унцию, - пишет эксперт. - Сохраняем позитивный взгляд на акции "Полюса". В пятницу будет дивидендный гэп, который, на наш взгляд, быстро закроется".

Компания "Диасофт" провела День инвестора. "Диасофт" лидирует в сфере банковского софта и планирует расширять присутствие в других направлениях, прежде всего, государственных заказов, - отмечает Карпунин. - Подтверждены планы по росту выручки за 2024 год на 30%. На дивиденды направляется 80% EBITDA. Краткосрочный взгляд на акции нейтральный. На горизонте 2025-2026 года не исключаем проведения SPO при улучшении ситуации на рынке".

В свою очередь, "ВК" рассматривает возможность IPO дочерней технологической структуры VK Tech, выручка которой растёт со скоростью 60% год к году (до 7,7 млрд руб. за 9 месяцев). Как говорится в пресс-релизе, решение будет принято с учётом рыночной конъюнктуры. На взгляд аналитика "Альфа-Инвестиций", проведение IPO маловероятно до II полугодия 2025 года.

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