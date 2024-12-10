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10 декабря 2024 года 11:15
Акции Полюса, Диасофта и ВК могут быть интересны на текущей неделе - "Альфа-Инвестиции"
Акции "Полюса", "Диасофта" и "ВК" могут быть интересны на текущей неделе, полагает руководитель направления информационно-аналитического контента "Альфа-Инвестиций" Василий Карпунин. "Спрос на акции золотодобывающей компании "Полюс" повышенный, так как золото в понедельник выросло до $2660 за тройскую унцию, - пишет эксперт. - Сохраняем позитивный взгляд на акции "Полюса". В пятницу будет дивидендный гэп, который, на наш взгляд, быстро закроется". Компания "Диасофт" провела День инвестора. "Диасофт" лидирует в сфере банковского софта и планирует расширять присутствие в других направлениях, прежде всего, государственных заказов, - отмечает Карпунин. - Подтверждены планы по росту выручки за 2024 год на 30%. На дивиденды направляется 80% EBITDA. Краткосрочный взгляд на акции нейтральный. На горизонте 2025-2026 года не исключаем проведения SPO при улучшении ситуации на рынке". В свою очередь, "ВК" рассматривает возможность IPO дочерней технологической структуры VK Tech, выручка которой растёт со скоростью 60% год к году (до 7,7 млрд руб. за 9 месяцев). Как говорится в пресс-релизе, решение будет принято с учётом рыночной конъюнктуры. На взгляд аналитика "Альфа-Инвестиций", проведение IPO маловероятно до II полугодия 2025 года. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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