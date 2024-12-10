Амплитуда движения индекса RGBI останется ограниченной до заседания ЦБР в декабре - ПСБ

Амплитуда движения индекса RGBI, скорее всего, останется ограниченной до заседания Банка России по ключевой ставке 20 декабря 2024 года, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

Индекс RGBI в понедельник незначительно подрос; доходность индекса снизилась на 3 б.п. - до 18,46% годовых, констатирует эксперт. При этом индекс уже третью неделю находится в узком диапазоне вблизи 99 пунктов.

"Отметим, что основные изменения связаны с наклоном кривой - в конце ноября-начале декабря наблюдался рост короткого конца на ожиданиях повышения ставки при снижении доходностей длинных бумаг после успешных аукционов Минфина. Во вторник наблюдался обратный откат - коррекция доходности коротких бумаг (минус 32 б.п. по годовым ОФЗ) при росте длинного конца кривой (+22 б.п. по 10-летним), - пишет Грицкевич в аналитическом материале. - В целом с приближением заседания Банка России активность на долговом рынке, скорее всего, будет снижаться, а амплитуда движения индекса RGBI останется ограниченной. Долгосрочный взгляд на рынок ОФЗ не меняем - рекомендуем осторожно накапливать длинные госбумаги с лимитом до 10-20% от портфеля".

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