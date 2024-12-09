"Т-Инвестиции" подтверждают прогнозную цену акций Henderson на уровне 810 руб

"Т-Инвестиции" подтверждают прогнозную стоимость акций Henderson на уровне 810 рублей за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков брокера.

Эмитент отчитался по выручке за ноябрь 2024 года, она выросла на 16,5% год к году и составила 2 млрд рублей, констатируют эксперты. Совокупная выручка за одиннадцать месяцев составила 18 млрд рублей, показав прирост 23,7% год к году.

"Считаем, что бумаги Henderson стоит покупать. Наша целевая цена по ним - 810 рублей за штуку ("апсайд" - 43%)", - пишут аналитики в обзоре.

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