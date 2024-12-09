Цена акций Полюса обладает шансами на подъем к 16204,5 руб. - "Велес Капитал"

Котировки акций ПАО "Полюс" обладают шансами на подъем к 16204,5 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста около 10% от текущего уровня, в том числе в расчете на выплату дивидендов за 4К24, считает аналитик "Велес Капитала" Елена Кожухова.

Цена бумаг эмитента повышались вместе с очередной попыткой цен на золото вернуться к сопротивлению $2680 за тройскую унцию, пробой которого, скорее всего, будет предвещать очередное тестирование уровня в $2700. Кроме того, отмечает эксперт инвесткомпании, бумаги "Полюса" до четверга включительно можно будет купить с дивидендами за 9М24 в размере 1301,75 руб. с текущей доходностью 8,8%.

"С технической точки зрения цена акций "Полюса" в ноябре застопорила рост, но удержала поддержки в 13900 руб. и 1 500 руб., которые обеспечивают базу для развития повышения. Сигналы недельного графика в виде гистограммы и линий MACD предупреждают об ослаблении импульса к росту, но все же остаются на положительной территории, в то время как дневного пытаются выйти в плюс и перейти к росту, - пишет Кожухова в материале. - При стабилизации выше сопротивления 14750 руб. до выплаты дивидендов котировки бумаг компании при положительной динамике золота вполне могут дойти до ноябрьского пика в 15489,5 руб., после чего вслед за дивидендной отсечкой будут реагировать на динамику российского фондового рынка в целом и цены на золото".

По мнению эксперта "Велес Капитала", при оптимистичном сценарии в ближайшие недели акции могут стремиться к пику 2021 года - 16204,5 руб. (потенциал роста от текущих уровней - около 10%), в том числе в расчете на выплату дивидендов за 4К24, размер которых, по прогнозам Кожуховой, может составить 300 руб. на бумагу.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.