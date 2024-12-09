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09 декабря 2024 года 15:00
S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 6060-6120п в понедельник - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 6060-6120 пунктов в течение торговой сессии понедельника, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Рафаэль Мкртчян. "Внешний фон позитивен: китайские и гонконгские фондовые индексы развернулись вверх после заявлений Политбюро КПК о готовности принять проактивные меры для стимулирования внутреннего спроса. На этом фоне фьючерсы на американские индексы перешли в зеленую зону, - отмечает эксперт. - На предстоящую сессию прогнозируем внутридневную волатильность ниже средней при нейтральном балансе рисков. Инвесторы могут занять выжидательную позицию в преддверии публикации статистики инфляции, поэтому наиболее вероятна боковая динамика котировок. Преимущество "быков" может усилиться при закреплении индекса широкого рынка выше 6000 пунктов. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 6060-6120 пунктов (от -0,5% до +0,5% к уровню закрытия 6 декабря)". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-ИНДЕКСЫ-ПРОГНОЗ
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