"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Полюса с целью 15700 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Полюс" с целью 15700 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,3%, стоп-приказ: 14000 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики ждут онлайн-презентацию компании, которая состоится 10 декабря 2024 года. Руководство компании расскажет о ключевых этапах реализации проекта Сухой Лог, обсудит текущий статус его строительства, представит обновленные технико-экономические расчеты.

"С технической точки зрения акции компании демонстрируют восходящий тренд, торгуясь выше 50-дневной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 15700 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 14000 руб. риск на портфель составит 0,24%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,4", - отмечают эксперты.

ПАО "Полюс" (ранее "Полюс Золото") - крупнейший производитель золота в России и одна из пяти ведущих мировых золотодобывающих компаний с одной из самых низких себестоимостью производства. "Полюс" занимает первое место в мире по доказанным и вероятным запасам золота в мире - 104 млн унций.

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