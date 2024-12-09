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09 декабря 2024 года 13:06
Альфа-банк сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций ЦИАН
Альфа-банк сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций ЦИАН и целевую цену на уровне 1000 рублей за бумагу, сообщается в обзоре банка. "ЦИАН представил финансовые результаты за 3К24. Выручка ожидаемо снизилась на 2% г/г на фоне сложной конъюнктуры рынка (высокие ставки по ипотечным кредитам и сокращение льготных программ). На рентабельность по скорр. EBITDA (15,8%, на 0,9 п. п. ниже, чем ожидалось) повлияли падение выручки, рост расходов на персонал и бoльшая маркетинговая активность, направленная на увеличение доли рынка", - пишут аналитики Анна Курбатова и Олеся Воробьева. Эксперты обращают внимание на сообщение компании о том, что она находится на финальной стадии редомициляции и ожидает получить публичный статус до конца января 2025 года, после чего рассчитывает объявить обмен в отношении акционеров CIAN PLC. Кроме этого, совет директоров МКАО "ЦИАН" может рассмотреть вопросы об обратном выкупе акций и выплате специальных дивидендов (не ранее 2П25) из накопленных денежных средств. "Мы ожидаем умеренно позитивной реакции рынка, так как положительные корпоративные новости "сглаживаются" динамикой бизнеса в текущих непростых условиях рынка недвижимости", - делают вывод аналитики Альфа-банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦИАН-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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