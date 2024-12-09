Рубль пока сохраняет потенциал укрепления к 13,3 руб. за юань - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары юань/рубль в моменте способен вновь укрепиться в сторону 13,3 руб. за юань, волатильность на локальном валютном рынке пока остается высокой, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Также эксперты полагают, что у котировок нефти марки Brent в целом есть потенциал к росту выше $72 за баррель, если месячные отчеты ОПЕК и МЭА на текущей неделе не покажут дальнейшее снижение прогнозов по спросу на нефть.

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