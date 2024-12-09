Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на ближайшие дни составляет 98,5-101,5 руб./$1 - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 98,5-101,5 руб./$1, по паре рубль/евро - 104-107 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Рубль восстанавливает свои позиции, на его стороне - заявления о мерах поддержки национальной валюты, а также продажи экспортной выручки, - отмечает эксперт. - Рубль также может получить свою порцию оптимизма в случае роста цен на нефть. Тем временем мировые нефтяные цены способны скорректироваться после выхода свежих новостей энергетического рынка, где в центре обсуждения оказалось снижение коммерческих запасов нефти в США за неделю на 5,1 млн баррелей, что стало ниже прогнозируемого аналитиками. Не добавила оптимизма статистика Минтруда США по более высокому, чем прогнозировалось, увеличению количества свежих заявок на пособие по безработице. От ЕЦБ аналитики ждут снижения ставок в еврозоне. При этом не на стороне евро - данные по уменьшению производственных заказов в Германии и промышленного производства во Франции".

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