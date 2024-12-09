Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит рост в понедельник - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит подъем на торгах в понедельник, предпочтения стоит отдавать финансовому сектору и высоким технологиям, полагает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"Исходя из ожиданий дальнейшей денежно-кредитной политики, укрепление рубля - в целом благо для рынка акций, хотя сильная российская валюта снижает балансовую выручку экспортеров. Поэтому неудивительно, что индекс Мосбиржи в пятницу поднялся на процент. В понедельник с большой вероятностью рост будет продолжен, - пишет эксперт в материале инвесткомпании. - Предпочтения стоит отдавать финансовому сектору и высоким технологиям. "Хуже рынка" на укреплении рубля практически всегда выглядят привилегированные акции "Сургутнефтегаза", но мы советуем продолжать держать их в портфеле как под высокие дивиденды за 2024 год, так и в качестве инструмента хеджирования ослабления рубля в следующем году".

Антонов при этом отмечает, что говорить о развороте рынка акций вверх пока рано, и по-прежнему рекомендует иметь запас ликвидности на случай падения индекса Мосбиржи под отметку 2400 пунктов.

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