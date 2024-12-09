Индекс Мосбиржи обладает шансами на рост в понедельник - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи обладает шансами на рост в понедельник с краткосрочной целью на уровне 2600 пунктов, говорится в материале эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера.

"Индекс Мосбиржи по итогам пятницы прибавил процент - 2537 пунктов. В рамках сессии был плановый тест преграды на уровне 2550 пунктов, с ходу ее пройти не смогли, но в понедельник возможна еще одна попытка - уход выше сопротивления способен привести к импульсному движению с краткосрочной целью к 2600 пунктам, - пишет аналитик в обзоре. - На открытии понедельника вероятна повышенная волатильность на фоне возросшей геополитической неопределенности на Ближнем Востоке, но есть и обнадеживающие сигналы с европейских "полей". По совокупности геополитического, валютного, сырьевого и технического факторов у бенчмарка больше шансов сыграть вверх, на максимумы декабря".

"Восстановление рынка акций с годового "дна" идет на фоне роста рубля, и кому-то это может показаться неправильным. Однако укрепление нацвалюты - позитив, а не негатив для рынка акций, - указывает Зельцер. - Во-первых, падение инвалют читается как фактор снижения риск-премии в российских активах на фоне настройки механизмов расчетов за экспорт, ранее расстроенных осенними санкциями против банков. Во-вторых, остановка девальвации купирует сильный рост инфляционных ожиданий, а это уже играет за более сдержанные шаги ЦБ в курсе повышения ставок - нет острой надобности в значительном изменении ставки дисконтирования в моделях оценки стоимости бизнеса корпораций и их бумаг на бирже".

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