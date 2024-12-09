Акции Сбербанка привлекательны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Сбербанка привлекательны для долгосрочных покупок, эмитент остается одним из фаворитов банковского сектора и российского фондового рынка в целом, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Крупнейший банк в России и один из ведущих финансовых институтов в мире, провел "День инвестора". Кроме озвученных прогнозных показателей, отмечают эксперты, менеджмент также ответил на вопрос по дивидендам - выплата по итогам 2024 года ожидается на уровне 50% прибыли, при этом в текущих условиях переход на более частую выплату (два раза в год или чаще) не планируется.

Компания продолжит инвестировать в информационные технологии: в 2025 году сумма инвестиций увеличится год к году примерно на 30%, большая часть будет направлена на развитие ИИ. В настоящее время количество пользователей нейросетевой модели Сбербанка GigaChat MAX составляет порядка 7,5 млн человек и эмитент ставит себе цель увеличить в следующем году их число до 20 млн человек, обращают внимание аналитики сервиса.

"Сбербанк остается одним из наших фаворитов в секторе и на российском фондовом рынке в целом. Мы позитивно смотрим на его результаты и перспективы, а также считаем акции эмитента привлекательными для долгосрочного инвестора", - пишут эксперты "Газпромбанк Инвестиций" в обзоре.

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