"Финам" сохраняет рейтинг акций "Интер РАО" на уровне "покупать" с целевой ценой 4,81 рубля, что соответствует потенциалу роста на 29,4%, сообщается в материале инвесткомпании.

"Отчет "Интер РАО" за 3К 2024 подтвердил сохранение тенденций, наблюдавшихся в предыдущих кварталах, - отмечает аналитик Гордей Смирнов. - Некоторое снижение рентабельности в сбытовом бизнесе и генерации частично компенсируется ростом в таких сегментах, как инжиниринг и энергомашиностроение. При этом компания сохраняет значительный объем денежных средств, который благодаря росту процентных доходов помогает компенсировать снижение операционной прибыли. С учетом этих факторов акции энергохолдинга остаются одними из наиболее привлекательных в условиях высокой ключевой ставки".

"Интер РАО" - российский электроэнергетический холдинг, занимающийся производством и продажей электрической и тепловой энергии, а также выпуском энергетического оборудования.

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