.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Цена нефти Brent может составить в среднем $80/барр. в 2025г - инвестбанк "Синара"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
06 декабря 2024 года 15:07
Цена нефти Brent может составить в среднем $80/барр. в 2025г - инвестбанк "Синара"
Цена нефти Brent может составить в среднем $80 за баррель в 2025году в результате усилий ОПЕК+ по сохранению дефицита на рынке, полагают эксперты инвестиционного банка "Синара" Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев. "Заседание ОПЕК+, состоявшееся 5 декабря, имеет три ключевых последствия для рынка нефти, - отмечают аналитики в обзоре. - Во-первых, группа из восьми стран-членов, в которую входят Россия и Саудовская Аравия, согласилась распространить дополнительное добровольно взятое на себя сокращение добычи на 2,2 мбс на 1К25. Во-вторых, теперь добычу планируется постепенно восстанавливать 18 месяцев, с апреля 2025 года по сентябрь 2026 года, а не 12 месяцев, как было установлено ранее. В-третьих, альянс из 19 стран в рамках сделки ОПЕК+ продлил сотрудничество до конца 2026 года, установив уровни добычи на 2026 год такими же, как и на 2025 год. Полагаем, в течение ближайших торговых сессий цены на нефть позитивно отреагируют на решение ОПЕК+ отсрочить увеличение добычи до 2К25, т. к. тем самым увеличивается прогнозируемый на ближайшие месяцы дефицит". Согласно новому графику, в декабре 2025 года добыча нефти ОПЕК+ увеличится на 1,2 мбс в годовом сопоставлении, что ниже предполагавшегося ранее темпа в 2,5 мбс, отмечается далее в обзоре. Однако ожидаемый рост добычи альянсом лишь немного превышает мировой спрос на нефть (+1,1 мбс) и оставляет место для конкуренции с производителями в Северной и Южной Америке: США, Канадой, Бразилией, Гайаной, подчеркивают Бахтин и Мордовцев. "Мы не меняем долгосрочного прогноза цен на нефть Brent ($75/барр. с 2026 года) и считаем, что в 2025 году с учетом того, что ОПЕК+ продолжает прилагать усилия к сохранению дефицита на рынке, они могут составить в среднем $80/барр.", - прогнозируют эксперты инвестбанка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
.
09 декабря 2024 года 14:04
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Полюс" с целью 15700 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,3%, стоп-приказ: 14000 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики ждут онлайн-презентацию... читать дальше
.09 декабря 2024 года 13:35
Акции "ЛУКОЙЛа", "Т-Технологий" и МКПАО "Хэдхантер" будут интересны на текущей неделе, считает аналитик БКС Экспресс Василий Буянов. По мнению эксперта, акции "ЛУКОЙЛа" уже точно завершили среднесрочный нисходящий тренд, начавшийся в мае 2024 года, и продолжают движение в устойчивом боковике. К... читать дальше
.09 декабря 2024 года 13:06
Альфа-банк сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций ЦИАН и целевую цену на уровне 1000 рублей за бумагу, сообщается в обзоре банка. "ЦИАН представил финансовые результаты за 3К24. Выручка ожидаемо снизилась на 2% г/г на фоне сложной конъюнктуры рынка (высокие ставки по ипотечным кредитам и... читать дальше
.09 декабря 2024 года 12:36
Прогнозная стоимость привилегированных акций "Транснефти" составляет 1402 рубля за штуку, у компании понятные факторы для роста - индексация тарифов и высокие процентные доходы за счет заметного объема денежных средств на балансе, говорится в материале эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины... читать дальше
.09 декабря 2024 года 12:11
Курс пары юань/рубль в моменте способен вновь укрепиться в сторону 13,3 руб. за юань, волатильность на локальном валютном рынке пока остается высокой, считают аналитики банка "Санкт-Петербург". Также эксперты полагают, что у котировок нефти марки Brent в целом есть потенциал к росту выше $72 за... читать дальше
.09 декабря 2024 года 11:47
"Финам" понизил целевую цену акций Whoosh до 190 рублей на горизонте года, что предполагает потенциал роста на 29% с текущих уровней и соответствует рейтингу "покупать", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Мы понизили целевую цену по акциям Whoosh в связи с тем, что компания... читать дальше
.09 декабря 2024 года 11:28
Валютная пара юань/рубль, скорее всего, проведет торговую сессию понедельника в диапазоне 13-13,6 руб. за юань, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Учитывая большие ограничения по валютным переводам из России из-за последних... читать дальше
.09 декабря 2024 года 11:01
Вероятно продолжение плавного снижения доходностей длинных ОФЗ на текущей неделе, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. "За прошедшую неделю на рынок госбумаг оказывали влияние разнонаправленные факторы, в результате чего... читать дальше
.09 декабря 2024 года 10:42
Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - Henderson раскроет данные по выручке за ноябрь. - Московская биржа переводит бумаги из сектора компаний повышенного инвестиционного риска в режим... читать дальше
.09 декабря 2024 года 10:09
Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит подъем на торгах в понедельник, предпочтения стоит отдавать финансовому сектору и высоким технологиям, полагает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов. "Исходя из ожиданий дальнейшей денежно-кредитной политики,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.