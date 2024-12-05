"Финам" рекомендует держать акции JPMorgan с прогнозной ценой $230,6

"Финам" рекомендует держать акции JPMorgan Chase & Co. с прогнозной стоимостью $230,6 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал снижения 5,3% с текущего уровня, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Мы с осторожным оптимизмом оцениваем долгосрочные перспективы ведущих банков США, в том числе и JPMorgan. По-прежнему достаточно высокие темпы роста американской экономики, начавшееся смягчение монетарной политики ФРС, а также победа Дональда Трампа на президентских выборах в стране, мы считаем, будут оказывать поддержку банковскому бизнесу в среднесрочной перспективе, - пишет эксперт. При этом успешно пройденные стресс-тесты ФРС говорят о прочности финансового положения крупнейших банков Штатов. В то же время акции эмитента, резко выросшие за последние недели на фоне "Трампоралли", по нашему мнению, на текущих ценовых уровнях выглядят уже несколько перекупленными, мы не видим потенциала дальнейшего укрепления в данных бумагах. Наша оценка основана на сравнении с аналогами по коэффициенту P/E NTM и анализе собственных исторических мультипликаторов банка".

Что касается рисков, указывает Додонов, то бизнес JPMorgan, как и сектора в целом, сильно зависит от экономической и рыночной конъюнктуры. В случае ее существенного ухудшения можно ожидать снижения активности клиентов и спроса на продукты и услуги банка, увеличения убытков от переоценки инвестиционных портфелей, негативного влияния на капитальную позицию, отмечает аналитик.

JPMorgan Chase & Co. - один из ведущих международных финансовых холдингов со штаб-квартирой в Нью-Йорке и операциями по всему миру. Эмитент - крупнейший банк США по величине активов, входит в число лидеров в стране по объемам ипотечного кредитования и выпуску кредитных карт, мировой лидер на рынке инвестбанковских услуг.

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