Возможен рост цены нефти до $73,5/барр. в ближайшие дни - Freedom Finance Global

Возможен рост котировок нефти марки Brent до $73,5 за баррель в ближайшие дни, принятое в четверг, 5 декабря, решение ОПЕК+ продлевает поддержку глобального рынка нефти, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

В декабре 2024 года нефтяные цены, скорее всего, в целом останутся в пределах $71-75 за баррель, если не произойдут непредвиденные события, считает эксперт инвесткомпании.

Результаты последнего заседания ОПЕК+ совпали с ожиданиями аналитиков, участники альянса решили отложить увеличение добычи нефти до апреля 2025 года, учитывая слабый рынок и высокие риски падения цен на фоне слабого спроса в Китае, констатирует Чернов. Ранее начало роста добычи на 180 тыс. баррелей в сутки уже переносилось, напоминает он: с октября 2024 года на ноябрь, а затем на январь 2025 года. ОПЕК+ также подтвердила приверженность сделке до конца 2026 года.

"Отложенное повышение добычи призвано удержать цены Brent в комфортном для всех участников сделки диапазоне $70-72 за баррель, что особенно важно для России, где нефть обеспечивает более трети доходов бюджета. На фоне санкций и растущего бюджетного дефицита стабильные цены необходимы как нефтяным экспортерам, так и Минфину", - указывает эксперт.

Россия в рамках квот сохранит добычу на уровне 8,978 млн баррелей в сутки в первом квартале 2025 года с дальнейшим увеличением до 9,004 млн в апреле и 9,214 млн в декабре.

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