Бумаги Global X China Electric Vehicle and Battery ETF снова выглядят интересно для покупок - "Финам"

"Финам" повысил рейтинг акций Global X China Electric Vehicle and Battery ETF с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 98,9 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 21,9%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"С момента снижения нами рейтинга по Global X China Electric Vehicle and Battery ETF до "держать" он упал более чем на 20% в рамках коррекционного движения после взлета на новостях о новых экономических стимулах в Китае. При этом объем продаж электромобилей и гибридов в Китае продолжает каждый месяц обновлять рекорды, а оценка входящих в ETF компаний выглядит умеренной относительно прогнозных темпов роста бизнеса. На этом фоне считаем, что после коррекции ETF снова стал выглядеть интересно для покупок, - пишет эксперт инвесткомпании. - Для расчета целевой цены мы использовали основанный на ожиданиях консенсуса средневзвешенный "апсайд" входящих в него акций".

Кауфман обращает внимание и на возможные риски: возможность чрезмерного замедления экономики в Китае, влияние отмены субсидий на покупку электромобилей и протекционизм со стороны США и ЕС.

Global X China Electric Vehicle and Battery - ETF, нацеленный на инвестиции в китайские акции из сектора производства электромобилей. Также в состав ETF входят производители аккумуляторов и компании, занимающиеся добычей редкоземельных металлов.

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