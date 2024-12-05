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05 декабря 2024 года 17:31
Бумаги Global X China Electric Vehicle and Battery ETF снова выглядят интересно для покупок - "Финам"
"Финам" повысил рейтинг акций Global X China Electric Vehicle and Battery ETF с "держать" до "покупать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 98,9 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 21,9%, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана. "С момента снижения нами рейтинга по Global X China Electric Vehicle and Battery ETF до "держать" он упал более чем на 20% в рамках коррекционного движения после взлета на новостях о новых экономических стимулах в Китае. При этом объем продаж электромобилей и гибридов в Китае продолжает каждый месяц обновлять рекорды, а оценка входящих в ETF компаний выглядит умеренной относительно прогнозных темпов роста бизнеса. На этом фоне считаем, что после коррекции ETF снова стал выглядеть интересно для покупок, - пишет эксперт инвесткомпании. - Для расчета целевой цены мы использовали основанный на ожиданиях консенсуса средневзвешенный "апсайд" входящих в него акций". Кауфман обращает внимание и на возможные риски: возможность чрезмерного замедления экономики в Китае, влияние отмены субсидий на покупку электромобилей и протекционизм со стороны США и ЕС. Global X China Electric Vehicle and Battery - ETF, нацеленный на инвестиции в китайские акции из сектора производства электромобилей. Также в состав ETF входят производители аккумуляторов и компании, занимающиеся добычей редкоземельных металлов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-ETF-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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