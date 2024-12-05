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05 декабря 2024 года 16:43
Росбанк сохраняет прогноз ставки ЦБР на уровне 22% на конец 2024г
Росбанк сохраняет прогноз ключевой ставки Банка России на уровне 22% годовых на конец текущего года, сообщается в материале аналитиков. "Мы полагаем, что прозвучавшие комментарии относительно роли денежно-кредитной политики (ДКП) на конференции "Россия зовет!" снижают вероятность резкого повышения ключевой ставки до 23 % годовых или выше. На текущий момент мы сохраняем сценарий в 22% на конец 2024 года, несмотря на неутешительные данные по недельной инфляции", - пишут эксперты. Аналитики Росбанка отмечают следующие моменты, которые могут говорить о возможном снижении жесткости риторики регулятора: - Э. Набиуллина пояснила, что ужесточение ДКП не является "предопределенным" сценарием. "В этом контексте полагаем, что 20 декабря вариативность обсуждения будет намного шире - от сохранения ставки до повышения до 23% или выше", - указывают в Росбанке. - Председатель ЦБ также отметила замедление темпов роста корпоративного кредитования в оперативных данных и уточнение планов банков по кредитованию. В этой связи решительное ужесточение ДКП (на 2 п.п. и более) может быть лишено поддержки. - Этот комментарий перекликается с тезисом В. Путина о том, что важно "не допустить структурных перегибов" в борьбе с инфляцией, задействуя при этом широкий набор инструментов Банка России и правительства. - Единственным "голосом против" смягчения риторики стала оценка инфляции за период с 25 ноября по 2 декабря 0,5% н/н (8,37% с начала года) при сохранении сильного вклада от продуктов питания (0,43 п.п.). "Сезонно скорректированная инфляция, по нашим оценкам, устремилась к 17% н/н", - отмечают аналитики. - "Подсчет, очевидно, не лишен изъянов ввиду отсутствия оценки полета на самолете экономклассом, а также минимизации (отрицательного) досчета от Росстата. Тем не менее мы полагаем, что на текущем этапе резкое повышение ключевой ставки уступает в значимости улучшению координации антиинфляционной политики на всех уровнях регулирования", - пишут эксперты Росбанка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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