Четкого направления рынок акций РФ пока не выбрал - "Альфа-Инвестиции"

Четкого направления российский фондовый рынок пока не выбрал, возможным негативным сценарием остается тестирование области 2410-2430 пунктов, по индексу Мосбиржи, говорится в материале аналитиков "Альфа-Инвестиций".

Внешний фон нейтральный, отмечают эксперты. Нефть марки Brent торгуется в районе $72,4 за баррель.

Геополитическая повестка в настоящее время не располагает к снижению рынка.

Также аналитики обращают внимание, что на рынке акций не прослеживается крупных движений, волатильность сдержанная.

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