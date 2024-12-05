"БКС МИ" сохраняет прогнозную цену акций Baidu на уровне $126

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет прогнозную стоимость акций Baidu Inc. на уровне $126 за штуку на горизонте года, китайское правительство активно стимулирует экономику, что должно в перспективе позитивно повлиять на деятельность крупнейших компаний страны в различных сферах, в том числе и эмитента, говорится в материале аналитиков.

Китайская компания продолжает активно развивать бизнес в сфере беспилотного такси и автономного вождения, получив пятилетнюю лицензию на испытание автономных транспортных средств в одном из районов Гонконга. Таким образом у компании появилась возможность работать в этом направлении и за пределами материкового Китая, отмечают эксперты.

Последняя отчетность эмитента хотя и не оправдала ожидания, но показала, что доходы от активного внедрения искусственного интеллекта (ИИ) и развитие автономного транспорта позволяют компании компенсировать потери от интернет-маркетинга - сегмент отстает на фоне неблагоприятной экономической ситуации в Китае, указывают аналитики в обзоре инвесткомпании.

По итогам III квартала количество поездок через автономный сервис Baidu увеличилось на 20% год к году. Вероятно, полагают эксперты, поисковый бизнес на основе ИИ и развитие беспилотного транспорта в ближайшее время будут показывать рост.

"С технической точки зрения бумаги Baidu выглядят достаточно дешево и привлекательно. "Медведи" дважды пощупали отметку в $79 и не смогли пробить ее. У акций есть два сценария. Первый - уйти в боковик при слабых фундаментальных показателях в последующие периоды. Второй - возобновить восходящее движение, в этом случае ближайшей целью становится отметка в $116", - пишут аналитики инвесткомпании.

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