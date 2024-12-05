Курс рубля может уйти ниже 14,2 руб. за юань в четверг - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль может опуститься ниже уровня 14,2 руб. за юань на торгах в четверг, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Недельные данные от Минэнерго США были смешанными - они неожиданно показали максимальное с конца августа снижение запасов сырой нефти, но бензиновые запасы выросли сильнее прогнозов, - также отмечают эксперты в обзоре. - Рынок уже во многом ожидает перенос сроков по наращиванию добычи ОПЕК+, но конкретные сигналы со встречи картеля в четверг все равно будут влиять на котировки. В текущих условиях у цен марки Brent есть потенциал вернуться выше $73/баррель".

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