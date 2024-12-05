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05 декабря 2024 года 10:50
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций ВТБ
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций ВТБ, сообщается в материале аналитиков Елены Царевой и Андрея Шарова. Глава ВТБ Андрей Костин в рамках форума "Россия зовет!" заявил, что долю государства в банке можно было бы снизить на 10%, констатируют эксперты. На данный момент государству принадлежит 61,8% капитала банка, что примерно на 10% больше необходимого для полного контроля пакета. В 2023 году ВТБ провел допэмиссию и привлек 94 млрд руб. До размещения ценных бумаг доля государства в капитале банка составляла 76,4%. "Новость не окажет сильного влияния на котировки акций ВТБ. В сложившихся условиях считаем допэмиссию маловероятной: стоимость бумаг слишком низкая. В то же время приватизация позволит сократить участие государства в капитале эмитента и увеличит объем акций в свободном обращении, - пишут аналитики в обзоре. - Мы сохраняем позитивный взгляд на акции. Текущая оценка по мультипликатору P/E на базе нашего прогноза прибыли на 2024 год составляет 0,8x против среднеисторического уровня 4,6х". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВТБ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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