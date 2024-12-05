Индекс Мосбиржи, вероятно, проведет торги четверга в диапазоне 2440-2485п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет двигаться в диапазоне 2440-2485 пунктов на торгах в четверг, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Склоняемся к мнению, что российский рынок продолжит снижение, поскольку в данный момент отсутствуют драйверы для роста. Возможно, кратковременные попытки выкупа упавших бумаг. Вероятно, "хуже рынка" будут акции ГК "Самолет", так как уход котировок ниже цены размещения обычно сопровождается дальнейшим снижением", - пишет эксперт в комментарии.

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